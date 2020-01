Juventus, CR7 infiamma i tifosi: le sue parole contro l’Inter (Di lunedì 6 gennaio 2020) RONALDO Juventus – La Juventus supera il Cagliari per 4-0. A segno Cristiano Ronaldo che, grazie a una tripletta, regala i tre punti ai bianconeri. Adesso occhi puntati sulla sfida del San Paolo tra Napoli e Inter, col portoghese che stuzzica i nerazzurri. parole che infiammano l’ambiente quelle di CR7, che non si risparmia sul pronostico del big match in programma stasera. Ronaldo Juve: il portoghese stuzzica l’Inter Intervenuto al termine della sfida col Cagliari Ronaldo provoca i diretti avversari alla corsa al titolo. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Non so se la vedrò, ma sicuramente spero che l’Inter possa perdere, sarebbe ovviamente la cosa migliore per noi. Però dobbiamo stare tranquilli e pensare a fare il nostro”. Dichiarazioni che pungono i nerazzurri, con l’attesa per la grande sfida delle 20:45 che cresce sempre di più. Nel frattempo i ... Leggi la notizia su juvedipendenza

