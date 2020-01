Grande Fratello Vip 2020: tutti i concorrenti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Grande Fratello Vip Il cast del Grande Fratello Vip 2020 è al completo. Mercoledì 8 gennaio in prima serata, Alfonso Signorini darà inizio alla quarta edizione del reality show ed avrà al suo fianco, in qualità di opinionisti, Pupo e Wanda Nara. 19 nuovi concorrenti e 4 “vecchie glorie” animeranno le vicende del programma con l’obiettivo di accendere la curiosità dei telespettatori di Canale 5. Di seguito la lista completa dei vip in gara. Nel cast della quarta edizione del reality ci sono alcune celebrità che non hanno mai preso parte a reality show, a partire dal giornalista Michele Cucuzza, dall’ex produttrice cinematografica Rita Rusic e dall’opinionista Barbara Alberti. Anche Adriana Volpe – reduce dalla cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia e dall’esperienza di Pechino Express – ha scelto di mettersi alla prova all’interno ... Leggi la notizia su davidemaggio

