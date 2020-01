Da La prova del cuoco della Befana spaghettoni pane burro e alici di Lorenzo Sandano (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mentre ci si gode gli ultimi giorni di relax in vacanza, si cucina anche a La prova del cuoco. Del resto a Natale non si fa altro che mangiare! E oggi non potevano mancare le ricette de La prova del cuoco, viste nella puntata dell’Epifania, più breve del solito, in onda il sei gennaio 2020. A cucinare oggi è stato Lorenzo Sandano che già la scorsa settimana aveva messo il grembiule aiutando gli chef in cucina! Questa volta però la ricetta è tutta sua. Nella puntata de La prova del cuoco in onda oggi 6 gennaio 2020, Lorenzo ha preparato in compagnia di Claudio Lippi, la ricetta degli spaghettoni pane, burro e alici. Vediamo quindi come si prepara questo piatto. RICETTE LA prova DEL cuoco: spaghettoni pane burro alici ( gli ingredienti nell’immagine in basso) Per il burro composito: pulire con un panno umido e diliscare i filetti di acciuga, tritarli finemente ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Antonio_Tajani : #Venezuela, Maduro l'usurpatore fa eleggere illegittimamente un altro Presidente dell'Assemblea Nazionale. Il Presi… - UffiziGalleries : Ecco la #Befana dei Vigili del Fuoco che scende dalla #LoggiadeiLanzi distribuendo dolcetti a tutti i bambini. Anch… - borghi_claudio : @MarcoGaiazzi Prova tu a rimettere in sesto una banca in cui i depositanti e gli obbligazionisti scappano a gambe l… -