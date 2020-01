CR7 dà il benvenuto a IBRA in Serie A a colpo di codino – FOTO (Di lunedì 6 gennaio 2020) CR7 dà il benvenuto a IBRA in Serie A a colpo di codino. La nuova acconciatura di Ronaldo sembra imitare il look di Zlatan Il grande Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta in questo avvio di 2020 nella sfida vinta dalla Juventus per 4-0 sul Cagliari. Il fenomeno portoghese è stato assolutamente decisivo nella gara … L'articolo CR7 dà il benvenuto a IBRA in Serie A a colpo di codino – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

PigroMa : Ma... e #CR7? Ma... l’uomo che sviluppa 5 volte l’energia di un ghepardo? Ma... allora le notizie giuste? ??...Benve… - d_lampa10 : @JuveFaCose Magari è un benvenuto ad Ibra che una volta per tutte capirà di non essere al lilello di CR7 come non l… -