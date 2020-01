Cdm, i 9azzurri per slalom Madonna di Campiglio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Circus bianco della Coppa del mondo di sci alpino maschile si trasferisce mercoledi' 8 gennaio a Madonna di Campiglio per il consueto slalom in notturna. Lo storico appuntamento sul Canale Miramonti, giunto alla sua 66esima edizione, si prospetta molto combattuto: nella scorsa edizione il successo e' andato allo svizzero Daniel Yule seguito dagli austriaci Marco Schwarz e Michael Matt.La squadra italiana ci arriva con molto entusiasmo, forte del terzo posto del gardanese nella prova di domenica sul circuito croato, ma anche del risultato ottenuto tre stagioni fa da Stefano Gross, l'ultimo azzurro a salire sul podio a Madonna di Campiglio. Nel 2016 il fassano riusci' a centrare la terza posizione dietro solo al norvegese Henrik Kristoffersen e al campione austriaco Marcel Hirscher.Gross ci riprovera' mercoledi' quando sara' al via insieme ai compagni di squadra Fabian Bacher, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

