Calcio, 18a giornata serie A 2020: De Paul regala il successo all’Udinese sul campo del Lecce (Di lunedì 6 gennaio 2020) Vittoria esterna importantissima per l’Udinese. I friulani si impongono con il risultato di 0-1 sul campo del Lecce nella penultima partita di questa 18esima giornata di serie A Calcio 2019-2020. Decide un goal, a tempo praticamente scaduto, di Rodrigo de Paul. Con il trionfo odierno, gli ospiti salgono a quota 21 punti, uno solo in meno del Milan. I padroni di casa, invece, restano ad appena un punto dalla zona retrocessione. Match che inizia a rilento con le due squadre che si studiano e nessuna che prova realmente a premere sull’acceleratore. Bisogna aspettare il 27esimo per vedere la prima azione da goal, con un colpo di testa di Babacar che viene deviato in angolo da Nuytinck. E’ comunque l’unico vero squillo del primo tempo insieme a una botta da 32 metri di Mandragora al 42esimo, la quale viene respinta in corner da Gabriel. La ripresa comincia in modo ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Calcio, 18a giornata serie A 2020: De Paul regala il successo all’Udinese sul campo del Lecce - zazoomnews : Calcio 18a giornata Serie A 2020: Ronaldo fa volare la Juve con una tripletta valanga Atalanta sul Parma - #Calcio… - OA_Sport : Calcio, 18a giornata Serie A 2020: Ronaldo fa volare la Juve con una tripletta, valanga Atalanta sul Parma -