Bimbo di otto anni aggredito e ucciso da un leopardo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un esemplare di leopardo selvatico ha attaccato e ucciso un Bimbo di soli 8 anni in un piccolo villaggio al centro del Nepal. Il bambino stava camminando nei pressi della casa dello zio materno, nel villaggio di Abukhaireni nella serata del 5 gennaio 2020. Improvvisamente il leopardo si è scagliato contro il bambino, attaccandolo e mordendolo in modo letale. Bimbo ucciso da un leopardo in Nepal L’aggressione del leopardo è stata talmente feroce che i pantaloni e i sandali del bambino sono stati ritrovato a 250 metri di distanza rispetto al luogo in cui è iniziato l’attacco. Solo una settimana prima di questo episodio, un leopardo ha attaccato e ucciso un altro bambino, questa volta di soli due anni, sempre nella stessa zona. Le autorità locali hanno riferito che si tratterebbe del sesto bambino ucciso da animali selvaggi in quella zona negli ultimi due anni. Il Nepal non è l’unico ... Leggi la notizia su notizie

