Beach volley, Mol/Sorum “squadra dell’anno” in Norvegia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Piovono riconoscimenti sulla coppia numero 1 del Beach volley mondiale, Christian Sorum e Anders Mol, che, in una serata di gala in diretta sulla Tv di stato NRK, sono stati premiati come “squadra dell’anno” in Norvegia. Un riconoscimento storico, ottenuto in una nazione che pulsa per gli sport invernali e che invece stavolta si è inchinata ad una formazione leader in uno sport estivo come il Beach volley. Una stagione al limite della perfezione con un solo grande neo, quella appena conclusa, per i campioni norvegesi che hanno partecipato a 15 tornei, vincendone ben otto, laureandosi campioni d’Europa ma non campioni del Mondo, dato che sono usciti sconfitti nella semifinale contro i tedeschi Thole/Wickler, prima di conquistare la medaglia di bronzo. Numeri impressionanti per Mol/Sorum, che, grazie ai punti conquistati nel ranking, erano già certi di partecipare ... Leggi la notizia su oasport

