Tv Iran: via da accordi nucleare 2015

Iran arricchirà l'uranio "senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche". Così la Tv di Stato Iraniana. Si tratta di una nuova riduzione degli impegni previsti nell'accordo 2015 sul nucleare. Teheran fa dunque un passo indietro sulle "final key restriction", le norme a proposito del numero massimo dei reattori nucleari. Ma il governo è pronto a continuare a cooperare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e a tornare a rispettare l'accordo di Vienna se le sanzioni contro il Paese saranno tolte.(Di domenica 5 gennaio 2020) L'arricchirà l'uranio "senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche". Così la Tv di Statoiana. Si tratta di una nuova riduzione degli impegni previsti nell'accordosul. Teheran fa dunque un passo indietro sulle "final key restriction", le norme a proposito del numero massimo dei reattori nucleari. Ma il governo è pronto a continuare a cooperare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e a tornare a rispettare l'accordo di Vienna se le sanzioni contro il Paese saranno tolte.(Di domenica 5 gennaio 2020)

riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… - carolafrediani : Uno dei migliori articoli sulla vicenda -> Cosa succede dopo l’uccisione di Suleimani? - repubblica : Iran, migliaia in strada per Soleimani. Iraq: 'Via i militari della coalizione internazionale' [aggiornamento delle… -