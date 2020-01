Sele e Diano: vento forte, divelti alberi e pali della pubblica illuminazione (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Sono numerosi i danni che in queste ore sta provocando il vento forte in tutto il territorio a sud della provincia di Salerno. È il caso dei una strada secondaria che collega il comune di Contursi Terme con località Perrazze di Palomonte dove è caduto un albero che ha bloccato la viabilità tra i due comuni. Non va meglio nel Vallo di Diano dove in località Silla di Sassano il vento forte ha divelto un palo della pubblica illuminazione, rendendo pericoloso il transito dei veicoli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Sala Consilina che stanno liberando la carreggiata e mettendo in sicurezza l’area. L'articolo Sele e Diano: vento forte, divelti alberi e pali della pubblica illuminazione proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

