Sci alpino, quando si svolge la prossima gara? Appuntamento a Madonna di Campiglio! Programma, orari e tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Da uno slalom ad un altro. Dopo Zagabria, infatti, la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile 2020 proseguirà, mercoledì 8 gennaio, con una tappa di grande rilevanza. Si torna in Italia, per un Appuntamento assolutamente da non perdere. I protagonisti del Circo Bianco, infatti, saranno di scena nello slalom in notturna di Madonna di Campiglio, sulla splendida pista denominata 3-Tre, uno dei palcoscenici più iconici del panorama, nel quale vincono solo i più grandi e dopo sono state scritte pagine leggendarie di questo sport. Un anno fa la gara propose eliminazioni illustri a raffica (tra le quali Marcel Hirscher) che portarono al successo di Daniel Yule davanti a Marco Schwarz e Michael Matt. Sarà una gara sorprendente anche in questa occasione? IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino sono trasmesse da Eurosport e RaiSport. In streaming si possono seguire su ... Leggi la notizia su oasport

