Quelli che il calcio in onda lunedì 6 gennaio (e non domenica) su Rai 2 (Di domenica 5 gennaio 2020) Quelli che il calcio torna lunedì 6 gennaio alle 14 su Rai 2 (e non domenica 5), gli ospiti della puntata Dopo la sosta natalizia, torna il campionato di Serie A (qui come vedere tutte le partite) in una formula spezzata tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania. E proprio lunedì 6 gennaio andrà in onda Quelli che il calcio. Condotto da Luca e Paolo insieme a Mia Ceran il contenitore d’intrattenimento dedicato al calcio e allo sport in genere, si sposta per una settimana al lunedì (domenica sono solo 4 le partite divise tra 12:30, 15, 18 e 20:45). Prima puntata dell’anno e prima puntata dei “nuovi” anni ’20 per la storica trasmissione di Rai 2 e per “celebrare” l’evento sono stati chiamati alcuni esperti per la musica e in rappresentanza della Juventus, dominatrice assoluta degli anni Dieci, risponderà Mara Maionchi; per ... Leggi la notizia su dituttounpop

