Nuovo progetto per Lady Gaga: un aiuto chi soffre di disturbi mentali (Di domenica 5 gennaio 2020) Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Germanotta, non ha mai nascosto al pubblico i disturbi mentali che in passato hanno compromesso la sua felicità ed il suo equilibrio interiore. Lady Gaga e i disturbi mentali In occasione dei Grammy Awards 2019, la pop star aveva deciso di parlare della salute mentale, un tema a lei molto caro. Le parole pronunciate dalla cantante italo-americana incitavano quanti soffrissero di tali problemi a trovare il coraggio di parlarne, perché è solo in questo modo che ci si può avvicinare ad una guarigione. Ospite di Oprah Winfrey, Lady Gaga ha rivelato che, dopo aver vissuto ed affrontato lei stessa difficili problemi di salute mentale, è adesso intenzionata ad aiutare gli altri che vivono in una situazione simile a quella che ha vissuto lei in passato. La famosissima pop star ha inoltre aggiunto nel corso dell”intervista: ” Le medicine mi hanno ... Leggi la notizia su thesocialpost

