Napoli Inter, i convocati di Gattuso: out Mertens (Di domenica 5 gennaio 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter. Ecco l’elenco Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro l’Inter. Come era lecito attendersi sono rimasti a casa sia Kalidou Koulibaly che Dries Mertens. Fuori anche Ghoulam, sempre più vicino alla cessione. Regolarmente convocato Fabian Ruiz che ha superato la febbre che l’aveva fermato in settimana. Leggi la notizia su calcionews24

