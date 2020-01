Moody’s taglia rating Autostrade, Governo si spacca (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Governo resta spaccato sulla revoca delle concessioni ad Autostrade per l'Italia. Dopo il crollo di due tonnellate di detriti dalla volta della galleria Berte' sulla A26, molti esponenti M5S sono ripartiti all'attacco sulla revoca delle concessioni. Ma se la parte grillina della maggioranza con il capo politico Luigi Di Maio in testa vorrebbe togliere le concessioni e i "profitti" ai Benetton il prima possibile "perche' non hanno fatto quanto dovuto per mantenere quel ponte", ha tuonato il ministro degli Esteri, il Pd e' piu' attento agli aspetti formali della vicenda, mentre Italia Viva e' sostanzialmente contraria e vorrebbe parlamentarizzare la discussione.Intanto ieri, Moody's ha tagliato il rating di Atlantia, abbassandolo a Ba2 da Ba1. La scelta, spiega il gruppo americano, "riflette la crescente pressione politica su Atlantia" e i rischi crescenti in seguito alla ... Leggi la notizia su ilfogliettone

ilfogliettone : Moody's taglia rating Autostrade, Governo si spacca - - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: L'agenzia di rating Moody's ha decurtato il rating dell'intero gruppo Atlantia. Sonora bocciatura per Autostrade per l'Ital… - soleterramare : RT @pengueraffaele: Moody’s taglia rating Atlantia, Autostrade e AdR -