Malagrotta, schianto tra un camion dell’Ama e un’auto: un ferito grave (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo schianto attorno alle 21.00 della serata di ieri. Feriti i due conducenti dei mezzi coinvolti. In codice rosso, ma non in pericolo di vita, l'uomo alla guida della vettura coinvolta. Sul posto gli agenti del XI Gruppo della Polizia Locale che hanno eseguito i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alla rimozione dei mezzi incidentati. Leggi la notizia su roma.fanpage

