LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: show di Vinatzer, vola in testa! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Moelgg cala nel finale ed è quinto a 0.45 su un super Vinatzer che è già sicuro della top5! Ne mancano 4! Si parte con il francese Noel, forse il grande favorito di oggi per come si è messa la gara. 18.20 DIETROOOOOO!! Myhrer alle spalle di Vinatzer di 10 centesimi! Ora c’è Moelgg, e qui che vinca il migliore tra lui e Vinatzer! 18.18 L’austriaco Feller è settimo a 0.86 da un grandissimo Vinatzer, già sicuro di conseguire il miglior risultato della sua giovane carriera! Ora lo svedese Myhrer, 0.46 di vantaggio sull’azzurro. Sono tanti. 18.16 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHE TALENTOOOOOOOOOOOOOO!!! VINATZEEEEER! vola in testa con 2 decimi su Marchant, secondo tempo di manche! Ha incantato sul muro finale, ma è anche incisivo sul piano! Crediamoci per il podio! 18.15 Al comando il belga Marchant, che sogna il podio, con ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: bene Sala non Razzoli. Attesa per Moelgg - #alpino #Slalom… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda frazione! - #alpino #Slalom #Zagabria… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: iniziata la seconda frazione! - #alpino #Slalom #Zagabria… -