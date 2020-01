Lightmatter è un puzzle-game che "unisce Portal e Limbo" e ha una data di uscita (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Aspyr e gli sviluppatori di Tunnel Vision games hanno annunciato l'arrivo di Lightmatter, atteso puzzle-game per PC, in arrivo su Steam il prossimo 15 gennaio 2020.Il comunicato stampa legato all'annuncio ci fornisce una breve descrizione del gioco:"Lightmatter è un puzzle game atmosferico in prima persona, ambientato all'interno di un laboratorio sperimentale dove le ombre ti possono uccidere. Controlla attentamente i tuoi movimenti attraverso tunnel e stanze, o sarai inghiottito dall'oscurità. Il gioco racconta una storia in stile sci-fi dove uno scienziato paggio è riuscito a creare la fonte d'energia definitiva, chiamata Lightmatter. I giocatori dovranno esplorare il laboratorio cercando di scoprirne tutti i segreti e sfruttando diverse fonti di luce per sopravvivere e risolvere i difficili enigmi.".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

