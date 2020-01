Emilia, la sinistra ora ha paura: ​sui muri minacce contro Salvini (Di domenica 5 gennaio 2020) Claudio Cartaldo Si intensifica lo scontro in Emilia Romagna in vista delle elezioni del 26 gennaio. Salvini: "Non ci facciamo intimidire!" Lo scontro si fa sempre più duro. Il 26 gennaio si avvicina, inesorabile. Centrodestra e centrosinistra sono in corsa per conquistare la guida della Regione. Stefano Bonaccini è un po' avanti, ma Lucia Borgonzoni lo tallona e il risultato è tutt'altro che scontato. Matteo Salvini lo sa e prevede di passare molto tempo in Emilia Romagna in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Compito non facile, viste le contestazioni che sorgono ogni qual volta il leader della Lega organizza un comizio o un incontro nelle città Emiliane. La cronaca riporta due episodi su cui ci si è concentrati durante le vacanze natalizie. A Ferrara gli esponenti locali hanno denunciato le "aggressioni" al gazebo in centro. "Un gruppo di attivisti, ... Leggi la notizia su ilgiornale

