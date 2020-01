Doppietta di Immobile e la Lazio supera il Brescia 2-1, nona vittoria consecutiva (Di domenica 5 gennaio 2020) La Lazio ringrazia Immobile e supera il Brescia in rimonta. Priva di Luis Alberto e Leiva la squadra di Inzaghi non è brillante come al solito, ma ha confermato di essere formazione che crede... Leggi la notizia su ilmessaggero

