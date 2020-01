Calciomercato Atalanta, da Caldara a Cobbaut: tutti i nomi per gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) Calciomercato Atalanta, i neroazzurri di Percassi sono alla ricerca di rinforzi per gennaio: ecco i nomi L’Atalanta ha fatto benissimo in questa prima parte della stagione e ora vuole intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport i nomi nel mirino sono quattro. Il primo è Cobbaut laterale basso dell’Anderlecht, Mattia Caldara del Milan, Thiago Maia ventiduenne del Lille e Roger Martinez attaccante del Club America. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

