Tournée 4 Trampolini 2020, Marius Lindvik vince anche a Innsbruck una gara folle e riapre i giochi. Kubacki 2° e nuovo leader (Di sabato 4 gennaio 2020) Marius Lindvik non si ferma più, vince anche a Innsbruck e continua a sognare una clamorosa rimonta nella Tournée dei 4 Trampolini 2020 dopo aver cominciato la manifestazione con un decimo posto parziale nella prima tappa di Oberstdorf. Quest’oggi è andata in scena una gara pazza condizionata pesantemente da un vento estremamente variabile (sia per intensità che per direzione) che ha rimescolato le carte specialmente nella prima serie a favore di alcuni atleti (Kubacki e Lindvik su tutti) e a sfavore di altri (in primis Geiger e Kobayashi). Il norvegese classe 1998 è stato strepitoso soprattutto nel primo round, sfruttando condizioni meteo favorevoli (quasi un metro al secondo di vento frontale) con una prova notevole da 133 metri e 139.5 punti che gli è valsa la leadership della classifica a metà gara con un margine importante nei confronti di tutti gli altri (il terzo pagava ben ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 4 gennaio: tra poco lo slalom donne Lindvik più forte del vento: seconda vittoria nell… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 4 gennaio: tra poco lo slalom donne Lindvik più forte del vento: seconda vittoria nell… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 4 gennaio: tra poco lo slalom donne incognita vento alla Tournée dei 4 Trampolini -… -