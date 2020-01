Temperature in picchiata di oltre 10 gradi, arriva il gelo (Di sabato 4 gennaio 2020) Alessandro Ferro L'ondata di gelo durerà 48 ore con i termometri giù di 10 gradi sulle adriatiche ed al Sud. In seguito, l'alta pressione non mollerà e continuerà indisturbata a dominare sull'Italia Nel giro di 24 ore, aria gelida in arrivo dal Polo Nord farà crollare le Temperature anche di oltre 10 gradi sul nostro Paese. Le zone maggiormente interessate dall'intensa ma veloce ondata polare saranno le regioni adriatiche ed il Sud Italia dove avremo forti venti di Tramontana e qualche nevicata a bassa quota. Ha, quindi, le ore contate l'ennesima fase di caldo fuori stagione che in questi primi giorni del 2020 ha interessato l'Italia ma anche gran parte d'Europa: in Scandinavia si sono avute punte record intorno ai 18-19 gradi, un'enormità in più rispetto alle medie stagionali. gelo in arrivo, Temperature in picchiata Nella giornata di oggi godremo ancora di un clima mite e ... Leggi la notizia su ilgiornale

