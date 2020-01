Tallulah, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore: “Sono magrissime, ma hanno deciso di non nascondersi più” (Di domenica 5 gennaio 2020) La figlia di Bruce Willis e Demi Moore è sottopeso, ma non vuole più nascondersi e ha postato uno scatto su Instagram che la ritrae nella sua magrezza La foto di Tallulah, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore, postata su Instagram rivela la magrezza eccessiva della 25enne. La giovane tuttavia non vuole arrendersi e vuole combattere, perciò ha annunciato che non intende più nascondersi. Non vuole più vergognarsi del suo corpo e preferisce mostrarsi per quella che è. La ragazza ha sofferto di disturbi alimentari molto seri, ma anche di altre patologie come la dismorfofobia e perfino si alcolismo. Il nuovo anno però per lei sarà un anno di rinascita, che dovrebbe portarla verso un percorso nuovo e migliore. Nel post scritto sul social Tallulah rivela tutte le insicurezze che l’hanno perseguitata e che sono state causate da diversi problemi. (Continua dopo la foto) Demi Moore Tallulah ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

