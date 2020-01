Parto gemellare ad Avellino, nasce morto uno dei bambini: inchiesta (Di sabato 4 gennaio 2020) Un Parto gemellare avvenuto in una clinica privata di Avellino è finito sott’inchiesta. La madre ha dato alla luce una bimba, mentre l’altro figlio è nato morto. La donna, una trentenne, e il marito hanno sporto denuncia. Gli esami di rito sul decorso della gravidanza, infatti, non avrebbero evidenziato alcuna criticità anche a poche ore dal Parto. L’esposto dei genitori alla Procura I fatti risalgono alla sera del 31 dicembre, ma i genitori hanno atteso qualche giorno e venerdì 3 gennaio hanno presentato un esposto alla Procura, chiedendo di accertare le cause della morte del gemello e soprattutto eventuali colpe mediche. Sequestrate la salma e la cartella clinica I carabinieri del comando provinciale di Avellino sono andati in clinica e hanno notificato il sequestro della salma del piccolo e della cartella clinica. Nelle prossime ore la procura notificherà gli avvisi di garanzia al ... Leggi la notizia su tg24.sky

