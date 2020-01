Paolo Ciavarro torna in tv: dopo Amici sbarca al Grande Fratello Vip (Di sabato 4 gennaio 2020) Si arricchisce di giorno in giorno il numero di concorrenti ufficiali per il prossimo Grande Fratello Vip, e l’arrivo di Paolo Ciavarro sembra centrato a pennello; mentre sui social iniziano a farsi largo considerazioni polemiche in merito all’età media dei concorrenti, Davide Maggio ha reso noto l’ultimo acquisto della scuderia di Alfonso Signorini. Una scelta che pare selezionata appositamente per spegnere le polemiche sul nascere, consegnando al prossimo GF un nome tra i più interessanti della competizione. Da Maria De Filippi a Signorini, Paolo Ciavarro si prepara a debuttare come concorrente del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro sbarcherà alla Casa versione Vip il prossimo 8 gennaio, quando il programma debutterà finalmente su Italia Uno. Il suo volto non è affatto nuovo alle platee Mediaset, anzi; approdato alla televisione dopo aver concluso il proprio periodo ... Leggi la notizia su velvetgossip

