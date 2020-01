LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Vlhova domina, Shiffrin insegue da lontano. Curtoni 12ma, avanti Della Mea e Peterlini (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Bentornati a Zagabria, tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda manche dello Slalom femminile LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.28 Termina qui la prima manche: davanti una Petra Vlhova perfetta. La slovacca comanda con 1”16 su Shiffrin, terza Wendy Holdener a 1”81. Classifica aperta per il podio, chiusa al momento per la vittoria. Le italiane: buona dodicesima piazza per Irene Curtoni, a 2”66, qualificate anche Lara Della Mea, 26ma e Martina Peterlini, 30ma. 14.23 Terminate le prove delle italiane, fuori dalle prime 50 anche Anita Gulli. Sempre al limite Martina Peterlini. 14.20 Lontane Vivien Insam, 50ma, e Roberta Midali, 52ma. 14.16: Niente da fare per Rossetti, 46ma e lontanissima. Peterlini è in zona rischio, 30ma ora. 14.07: 28ma a 3”94 Martina Peterlini. Per lei c’è ancora la possibilità ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: #Vlhova domina, #Shiffrin insegue da lontano. #Curtoni… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Vlhova perfetta Shiffrin insegue a 1?. Curtoni 12ma -… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Vlhova perfetta Shiffrin in grave ritardo. Obiettivo top… -