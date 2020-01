LIVE Pistoia-Dinamo Sassari 70-78, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i sardi espugnano il PalaCarrara e mettono la settima vittoria consecutiva! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE COSI’! SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA Dinamo Sassari! 70-78 2/2 Pierre. Pistoia sbaglia il tiro sul possesso, fallo di Landi che manda Pierre in lunetta. 70-76 2/2 Spissu, 15 punti per il numero 0 nella ripresa. Time-out Pistoia prima degli ultimi secondi. Fallo di Dowdell su Spissu, Sassari vicina alla vittoria. 70-74 Spissu realizza subito sulla transizione per ricacciare indietro i toscani. Ultimi 34″ da giocare. 70-72 TRIPLA di Petteway, ora il PalaCarrara è una bolgia! 67-72 1/2 Gentile. Fallo di Salumu sull’arresto di Gentile, si dispera il belga che manda il 31 in lunetta. 67-71 2/2 Brandt, Pistoia è ancora viva. Fallo di Evans su Brandt, liberi per il lungo dell’OriOra. Time-out Pozzecco sul +6 Sassari a 2 minuti dalla sirena. 65-71 ANCORA DOWDELL, questa volta da 3, il numero 22 mantiene vive le ... Leggi la notizia su oasport

