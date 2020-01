La prima #Domenicaalmuseo del 2020: i musei aperti a Napoli (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Torna anche per il 2020 l’iniziativa #Domenicaalmuseo organizzata dal MiBACT che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nelle aree archeologiche per la prima domenica dell’anno. Ecco quindi l’elenco dei poli museali aperti a Napoli domani 5 gennaio. Castel Sant’Elmo – via Tito Angelini, 22 Museo del Novecento – via Tito Angelini, 22 Certosa di San Martino – largo San Martino, 5 Museo di San Martino– largo San Martino, 5 Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Piazza Museo Nazionale, 19 Museo della Ceramica Duca di Martina – via Cimarosa, 77 / via Aniello Falcone, 171 – Museo e Parco di Capodimonte – via Miano 2 Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Riviera di Chiaia, 200 Palazzo Reale di Napoli– Piazza del Plebiscito, 1 Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 L'articolo La prima #Domenicaalmuseo del 2020: i musei ... Leggi la notizia su anteprima24

