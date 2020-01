La preoccupazione di Conte per la possibile "escalation" in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) "Forte preoccupazione per l'escalation in Medio Oriente". Il governo italiano monitora la situazione e non nasconde la preoccupazione per i possibili sviluppi. Fonti di Palazzo Chigi riferiscono che dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arriva un "appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità". E lo sguardo è rivolto all'Unione europea che, secondo il premier, "in questa prospettiva può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante". Proprio per questo, fanno sapere da palazzo Chigi, Conte "si sta prodigando affinché l'Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare cosiì tutti gli sforzi per stabilizzare l'area". Naturalmente, la "massima attenzione è rivolta ai nostri militari nella regione". Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo che la ... Leggi la notizia su agi

