Incendio a Garbatella, è Chira Mihai l’uomo carbonizzato nel camper: forse aveva provato a scaldarsi (Di sabato 4 gennaio 2020) L'uomo trovato morto ieri sera nel parcheggio dei camper di Garbatella era un senzacasa e si chiamava Chira Mihai. Originario della Romania, era nato nel 1969 e viveva nel mezzo di fortuna che gli aveva regalato un benefattore. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero nate proprio dal suo camper: forse aveva cercato di scaldarsi. Leggi la notizia su roma.fanpage

