Il numero dei morti nell’alluvione a Giacarta è salito a 53 (Di sabato 4 gennaio 2020) In Indonesia da giorni ci sono piogge torrenziali e parte della capitale Giacarta è stata allagata dall’esondazione dei fiumi. Sabato il numero di persone morte a causa dell’alluvione è stato aggiornato dalle autorità: sono almeno 53 i corpi trovati dai soccorritori. Alcune Leggi la notizia su ilpost

