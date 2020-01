Haftar chiama il popolo al jihad contro l'intervento turco (Di sabato 4 gennaio 2020) Khalifa Haftar esorta la popolazione alla “mobilitazione generale” e al “jihad” contro un eventuale intervento militare turco in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj. “Accettiamo la sfida e dichiariamo il jihad e la mobilitazione generale”, ha detto il generale della Cirenaica in un discorso rimandato dalla rete televisiva al-Hadath.Vestito con l’uniforme militare, Haftar ha esortato “tutti i libici” a prendere le armi, “uomini e donne, militari e civili, per difendere la nostra terra e il nostro onore”. “Rinserriamo i nostri ranghi e mettiamo da parte le nostre divergenze - ha detto -. Il nemico raduna le sue forze per invadere la Libia e asservire la nostra gente”, trovando “tra i traditori quelli che hanno firmato con lui un accordo di sottomissione, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

