Fiorentina, piace Samir dell’Udinese: in attacco Cutrone in pole ma c’è anche Petagna (Di sabato 4 gennaio 2020) La Fiorentina non rimarrà a guardare in questa finestra di mercato: Commisso vuole regalare almeno tre giocatori a Iachini Manca sempre meno alla ripresa del campionato e la Fiorentina è pronta ad iniziare al meglio l’anno partendo dal primo match che sarà quello contro il Bologna. Intanto il presidente Rocco Commisso domani è atteso a Firenze dova avrà il suo bel da fare. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti i viola sono molto attivi sul mercato e l’idea è quella di acquistare tre giocatori: i migliori (Castrovilli e Vlahovic) non si muoveranno. In entrata piace Samir dell’Udinese ma il recente infortunio e il cartellino molto alto frenano l’operazione. Davanti Pedro è in partenza e per l’attacco rimangono sempre vive le piste Cutrone e Petagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

