Deschamps: «Scudetto? Il cuore mi dice di tifare Juventus» (Di sabato 4 gennaio 2020) Il CT della Francia Didier Deschamps ha analizzato il duello fra la Juventus e le altre pretendenti per il titolo di campione d’Italia Didier Deschamps, CT della Francia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare della lotta per lo Scudetto in Serie A. Ecco le considerazioni della guida dei campioni del Mondo. «Sarà dura perché l’Inter sta facendo molto bene. In campionato, vedendo la classifica, possono accadere ancora tante cose. Per quello che dice il cuore, spero la Juventus, però vedremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

TUTTOJUVE_COM : Deschamps: 'Per lo Scudetto nulla è scontato. Ronaldo fuori dalla norma. Champions? Obiettivo Juve da anni, spero q… - FcInterNewsit : Deschamps: 'Scudetto, spero la Juve. Ma sarà dura perché l'Inter sta facendo molto bene' - martyyyn : RT @AnxMassimo: @Tini97Milan1899 @marcellofo67 @pandabianco @martyyyn @MaurizioJj @valegianita05 @juventusfc Altro calcio...Lippi abbiamo v… -