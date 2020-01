Conte dopo la morte di Soleimani: «Ue fondamentale per evitare sviluppi imprevedibili in Medio Oriente» (Di sabato 4 gennaio 2020) Il premier Giuseppe Conte si è detto «fortemente preoccupato» dall’escalation di tensione tra Usa e Iran in Iraq a seguito dell’uccisione del generale Soleimani a Baghdad. Ragion per cui, rendono noto fonti di Palazzo Chigi, il premier auspica che «l’Unione Europea possa esercitare il suo peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area e offrire un contributo determinante». Dal premier italiano è arrivato infatti un appello «alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità delle parti». Le fonti di Palazzo Chigi hanno reso altresì noto che vi è massima attenzione per i militari italiani impegnati all’estero nelle zone di conflitto e così, il ministero della Difesa ha predisposto lo misure straordinarie per la sicurezza dei contingenti, blindando le basi e chiedendo di limitare al ... Leggi la notizia su open.online

