Catania, sequestrato bar gestito da due minorenni (Di sabato 4 gennaio 2020) A Catania è stato sequestrato un bar abusivo gestito da due fratelli minorenni di soli 9 e 10 anni. Denunciati il padre e il fratello maggiorenne che permettevano la vendita di alcolici e fuochi d’artificio. Catania, sequestrato bar gestito da due fratelli minorenni A Catania due fratelli di soli 9 e 10 anni gestivano un bar abusivo nel rione Librino, in via Bummacaro. La polizia però è intervenuta sequestrando subito il locale, mentre il padre e il fratello maggiore sono stati denunciati per aver lasciato vendere ai due minorenni in modo illegale ai clienti alcolici e fuochi d’artificio, lavorando per giunta in luoghi non salutari e sicuri. Uno dei fratellini, infastidito dall’arrivo della polizia, ha acceso un fuoco d’artificio dentro il locale e in strada. Il padre e il fratello maggiorenne sono stati denunciati da agenti del commissariato per vendita e ... Leggi la notizia su notizie

