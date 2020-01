Cameron Diaz mamma a 47 anni: nasce Raddix Madden (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutti pazzi per Mary, The Mask, Vanilla Sky, In Her Shoes… questi sono solo alcuni dei film per cui Cameron Diaz è diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza, ma anche per la sua vena comica. Era dal 2014, però, che l’attrice si era allontanata dalle scene ed il motivo era solo uno: provare ad avere un bambino. Dopo precedenti relazioni con Jared Leto, Matt Dillon e Justin Timberlake, Cameron Diaz nel 2014 si fidanza con Benji Madden, rocker dei Good Charlotte, conosciuto grazie a Nicole Richie, sua amica e moglie di Joel Madden, fratello gemello del futuro marito. I due si sposano nel 2015 a Los Angeles, ma è solo oggi, cinque anni dopo, che i due annunciano con gioia di essere diventati genitori. L’attrice 47enne lo ha annunciato su Instagram insieme al marito, ma senza foto della bambina per proteggerne la privacy. Il messaggio è solo un tenero annuncio ... Leggi la notizia su velvetgossip

