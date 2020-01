Calciomercato Roma, c’è un ostacolo sulla strada per Mariano Diaz (Di sabato 4 gennaio 2020) Calciomercato Roma, il club giallorosso guarda in casa Real Madrid ma c’è un ostacolo sulla strada per arrivare a Mariano Diaz L’assist, proprio come quando regalava perle in campo, lo ha offerto Zidane davanti ai microfoni. «Mariano Diaz ha bisogno di più minuti», ha spiegato ieri il tecnico del Real Madrid. L’attaccante delle merengues piace infatti ai giallorossi. Una strada che potrebbe anche essere percorsa a gennaio, secondo Il Corriere dello Sport, ma soltanto a patto di risolvere prima il nodo Kalinic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

