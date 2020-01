Calciomercato Atalanta, Caldara può tornare in nerazzurro (Di sabato 4 gennaio 2020) Gasperini chiede un rinforzo per il reparto difensivo dell’Atalanta: l’ultima pista di Calciomercato porta all’ex Mattia Caldara: le ultime L’Atalanta approfitterà della finestra di Calciomercato per rimpiazzare Kjaer, scontento a Bergamo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi dei nerazzurri c’è una vecchia conoscenza che risponde al nome di Mattia Caldara. Bloccato dagli infortuni, il promettente difensore non è riuscito a lasciare il segno all’ombra del Duomo con la maglia del Milan. Se i rossoneri dovessero completare l’acquisto di Todibo, il centrale potrebbe riabbracciare Gian Piero Gasperini e fare ritorno nella sua città natale. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

