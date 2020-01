Auto vegane - I modelli senza materiali di origine animale FOTO GALLERY (Di sabato 4 gennaio 2020) vegane, cruelty free o animal free, poco importano le definizioni: fatto sta che da diversi anni, il mondo dellAuto sta esplorando la possibilità di offrire prodotti dedicati a chi non vuole guidare Auto realizzate con materiali di origine animale. Ultimamente, alle associazioni come la Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), che da anni cerca di fare pressione sulle Case, si è aggiunto un testimonial deccezione come il pilota Lewis Hamilton, fiero sostenitore del veganismo: in una recente intervista, il pilota ha infatti confidato di aver chiesto alla Mercedes di abbandonare rivestimenti di origine animale per i propri veicoli. Le opzioni. L'impegno non è facile, anche per costruttori generalisti e low cost: volante e pomello del cambio rivestiti di pelle, per esempio, sono presenti su molte vetture fin dalle versioni entry level, per non parlare dei veicoli premium e ... Leggi la notizia su quattroruote

