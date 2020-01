Violentata a Capodanno in piazza a Udine: “Ho chiamato mio padre e l’aggressore è fuggito” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una ragazza di 30 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale la notte di Capodanno nei pressi di piazza San Giacomo dove erano in corso i festeggiamenti dopo la mezzanotte. Stando al suo racconto, è stata la voce del padre, che era riuscita a telefonare per chiedere aiuto, a mettere in fuga l’uomo. Indagini in corso. Leggi la notizia su fanpage

