Vacanze in Portogallo, 10 motivi per andarci nel 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Perché visitare il Portogallo? In realtà c’è sempre un buon motivo per visitare questo splendido paese europeo che si affaccia sull’oceano. Se avete in mente un viaggio nel 2020 che tocchi questa meta, vi diamo noi almeno 10 motivi per non rinunciare al vostro progetto di vacanza. La cucina portoghese La cucina portoghese saprà conquistarvi. Ci sono pietanze a base di pesce, come baccalà e sardine, ma anche lo stufato di maiale con le vongole, piatto di carne e pesce tipico. E non perdetevi un Pasteis de Belem con crema pasticcera. La spiaggia portoghese Il Portogallo è la patria dei surfisti e l’Oceano si può vivere tutto l’anno. Anche chi non va sul surf può godere di distese di sabbia dorata. Da non perdere se siete in famiglia Praia de Salema, in Algarve. La musica portoghese Il fado, patrimonio dell’umanità dal 2011, è un canto tipico di Lisbona e di ... Leggi la notizia su bigodino

fiveintravel : RT @fiveintravel: @pietro_nik88 @Assaggidiviaggi @panannadiviaggi @Aroundthe2013 @AllafineViaggio @BrunaAthena @Lauranonceeand @viaggimperf… - fiveintravel : @pietro_nik88 @Assaggidiviaggi @panannadiviaggi @Aroundthe2013 @AllafineViaggio @BrunaAthena @Lauranonceeand… -