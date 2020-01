The Mandalorian: il pugno dato a Baby Yoda aggiunto alla pagina Wikipedia di Jason Sudeikis! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Jason Sudeikis è apparso con un cameo in The Mandalorian, la serie in streaming su Disney+, dando un pugno al tanto amato Baby Yoda, gesto aggiunto alla sua pagina Wikipedia. Jason Sudeikis ha partecipato all'ultima puntata di The Mandalorian, la serie di Disney+ che ha ottenuto un grandissimo successo, soprattutto grazie al pugno dato a Baby Yoda, gesto che è stato prontamente aggiunto alla sua pagina Wikipedia. I fan non hanno accettato questo gesto violento nei confronti dell'amato Baby Yoda, tanto che Jason Sudeikis, che interpreta uno stormtrooper, è stato subito additato su Wikipedia per aver maltrattato il piccolo alieno. Ecco la dicitura aggiunta alla sua scheda: "Nel 2019, Sudeikis ha ottenuto un ruolo di breve durata in The Mandalorian della Disney, come soldato Speeder Bike. Il suo personaggio ha ... Leggi la notizia su movieplayer

