Sport Invernali oggi, calendario e orari 3 gennaio: programma, tv e streaming di tutti gli eventi (Di venerdì 3 gennaio 2020) oggi venerdì 3 gennaio ci aspetta una giornata davvero ricca per quanto riguarda gli Sport Invernali. Il Tour de Ski si trasferisce in Val di Fiemme ed entra nel vivo, il lungo weekend di sci di fondo sulle nevi italiane incomincerà con 10 km e 15 km a tecnica classica: saranno due gare fondamentali in ottica classifica generale, potrebbe definirsi la graduatoria prima delle sprint di domani e della scalata del Cermis che domenica incoronerà i vincitori. Inizia la seconda metà della mitica Tournée dei Quattro Trampolini, la prestigiosa competizione di salto con gli sci si trasferisce in Austria e oggi sono in programma le qualificazioni a Innsbruck, località dove va in scena la terza gara della mannifestazione. Spazio anche per la Coppa del Mondo di bob a Winterberg. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato con tutti gli orari delle gare degli Sport Invernali che ... Leggi la notizia su oasport

