Salvini e il caso Gregoretti: coinvolto tutto il Governo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, presenta la sua memoria sul caso Gregoretti. Il leader della Lega è indagato per il caso della nave militare italiana Gregoretti, a cui è stato negato lo sbarco per 3 giorni lo scorso luglio mentre aveva a bordo 131 migranti. Salvini: cosa è successo con la Gregoretti I legali di Matteo Salvini hanno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la memoria del leader leghista. 30 pagine in cui viene spiegato come la decisione di negare il porto alla Gregoretti è stata presa col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e di tutti i ministeri competenti. Si legge anche che il premier Giuseppe Conte, il 26 luglio 2019, aveva inoltrato formale richiesta di redistribuzione degli immigrati in altri Paesi europei. Nei documenti, riporta il Corriere della Sera, si legge anche “anche in questa occasione emerge ancora una volta che, in ... Leggi la notizia su thesocialpost

