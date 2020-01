Repubblica: infortunio Koulibaly, è guarito, ma Gattuso non lo rischia contro l’Inter (Di venerdì 3 gennaio 2020) Buone notizie per quanto riguarda la situazione di Koulibaly secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il difensore ha superato con successo gli ultimi test medici ed è clinicamente guarito, a differenza di Maksimovic e Ghoulam. Gattuso non rischierà comunque di schierarlo contro l’Inter dal momento che il suo infortunio risale a solo 4 settimane fa e c’è il rischio di una ricaduta che aggraverebbe la situazione La situazione sarà probabilmente un po’ più chiara dopo la seduta di oggi, in cui KK dovrebbe finalmente tornare in gruppo. Saranno le sue sensazioni a determinare le scelte, con Luperto che resta per adesso favorito per fare coppia con il greco Manolas al centro del reparto arretrato. L'articolo Repubblica: infortunio Koulibaly, è guarito, ma Gattuso non lo rischia contro l’Inter ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

