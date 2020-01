Papa Francesco spintonato da una fedele, il Pontefice la prende a schiaffi: la rabbia e il dolore [VIDEO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Papa Francesco I strattonato a Piazza San Pietro da una fedele cinese Nell’ultimo giorno del 2019 è accaduto uno spiacevole incidente a Papa Francesco I. Infatti dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica di Città del Vaticano, come ogni anno il Pontefice è sceso sulla piazza San Pietro. Oltre a salutare alcuni fedeli accorsi sul posto, il Santo Padre ha ammirato il grande presepe plastic free che in questa occasione è stato donato dal Trentino Alto Adige. Mentre si trovava a pochi passi dalla Natività, Bergoglio si è avvicinato alla folla che era posizionata dietro le transenne e controllato da delle guardie. A un tratto, però, è accaduto uno spiacevole imprevisto. Infatti una donna di nazionalità cinese gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Oltre ad aver rischiato di farlo cadere, il brusco movimento avrebbe provocato un po’ di dolore al Papa. ... Leggi la notizia su kontrokultura

