Nessun talento giustifica l'orrore della pedofilia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marco Gervasoni Di Sapevamo che esiste l'antifascismo, anche se esattamente non sappiamo cosa sia. Ignoravamo invece che esistesse «l'anti pedofilia», visto che non dovrebbe esserci qualcuno a favore di una condotta, a giusto titolo, considerata mostruosa. Eppure Il Foglio di ieri, per la penna del suo fondatore, difende lo scrittore francese, Gabriel Matzneff dall'«isterismo» del «puritanesimo antipedofilo». Che ci sia un partito pro pedofilo? In realtà c'è, e soprattutto c'è stato nel recente passato, come vedremo tra un istante. E anche se non ci sentiamo di iscrivervi Ferrara, per tutto il pezzo egli difende Matzneff dall'accusa di essere un «predatore seriale»: le sue vittime lo amavano, e ne erano ricambiate, e ben felici, dice. Solo ora una di loro, Vanessa Springora, ha deciso di raccontare questa esperienza in un libro, una volta «arrivata alla testa di ... Leggi la notizia su ilgiornale

