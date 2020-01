Napoli, Mario Rui fa una promessa: “Dobbiamo risalire il più possibile. Tifosi, dimenticate l’ultimo periodo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mario Rui ha parlato in queste ore a Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del Napoli. Non solo la sfida contro l’Inter: sono tanti gli argomenti che il terzino portoghese ha affrontato per caricare i Tifosi nel 2020. “Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po’ di stanchezza, ma l’importante è arrivare lunedi al 100%. Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini. Gennaio sarà un mese importante. Sicuramente vogliamo fare bene per cambiare ciò che è stato fatto fino ad ora. Mi aspettavo una squadra così forte. Contro l’Inter sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire, ma noi saremo pronti. Il nostro obiettivo è vincere e portare i 3 punti a casa“. Qualche considerazione di circostanza sulla sfida col Barcellona e ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

